Realme 8 Pro deve ancora uscire eppure è disponibile su Amazon in preordine a soli 259,90€. Con un prezzo di listino fermo a 299,90€, lo sconto di 40€ rende questo smartphone un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia ma effettuate a partire dal 31 marzo 2021.

Realme 8 Pro: le specifiche di questo smartphone

Con un design elegante, lineare e reso intrigante dall’alloggiamento delle fotocamere, Realme 8 Pro è uno smartphone che non passa inosservato. Nella sua colorazione Infinite Blue acquista subito un tocco in più.

Il display Super AMOLED da 6.4 pollici rende l’esperienza visiva immediatamente immersiva. Il rapporto schermo-corpo è infatti ottimale e viene interrotto solamente da una piccola tacca laterale utile ad ospitare la fotocamera frontale.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 720G che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

In merito al comparto fotografico, lo smartphone ospita una Quad Camera con lente principale da 108 megapixel. Sono presenti anche altre lenti per scattare in modalità ultra grandangolare, macro e bianco e nero. Ammontano a 16 i megapixel della fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

La batteria è da 4500mAh e garantisce un utilizzo più che quotidiano. La ricarica, inoltre, avviene attraverso la tecnologia SuperDart da 50 W. Sono sufficienti 47 minuti circa per ripristinare la batteria al 100%.

Tra le altre features non passano inosservate il lettore d’impronte digitali integrato al di sotto del display e il supporto al NFC.

Lo smartphone, infine, è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Puoi acquistare Realme 8 Pro su Amazon a soli 259,90€ nella sua colorazione Infinite Blue. Acquistalo oggi e ricevilo a partire dal 31 marzo 2021 a casa tua. Le consegne sono gratuite in caso di primo acquisto su Amazon. Questo smartphone, infine, può essere acquistato a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

