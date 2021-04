Sei in cerca di un nuovo smartphone top di gamma? Realme 8 Pro è in offerta su Amazon a soli 259,99€. Il piccolo ribasso del 7% si traduce in uno sconto effettivo di 19,01€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Realme 8 Pro: le specifiche di questo smartphone

La colorazione Infinite Black rende Realme 8 Pro uno smartphone difficile da ignorare. Il suo design ricercato ed elegante lo rendono esteticamente apprezzabile.

Montante un display Super AMOLED con ampiezza da 6.4 pollici, il device rende la visione dei contenuti immersiva. I bordi ultra sottili, inoltre, assicurano un’esperienza visiva ampia.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 720G che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria per prestazioni scattanti e dinamiche. La memoria, inoltre, è espandibile attraverso MicroSD.

Degno di nota è sembra ombra di dubbio il comparto fotografico che vanta un sistema quad camera posteriore. L’obiettivo principale è da 108 megapixel, mentre le tre ulteriori lenti scattano in modalità ultra grandangolare, macro e bianco e nero. Ammontano a 16, infine, i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

Ulteriore lato vantaggioso di questo device è la batteria che ha un valore tipico di 4500mAh e assicura un’autonomia quotidiana. La ricarica, poi, avviene in modalità SuperDart da 50 W e in appena 45 minuti è in grado di ripristinare al 100% la carica.

Tra le altre caratteristiche sono citabili il lettore d’impronte digitali sotto al display, il design ultra sottile e il modulo NFC.

Lo smartphone è Dual SIM.

Puoi acquistare Realme 8 Pro su Amazon a soli 259,99€ nella colorazione Infinite Black. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se sei membro Prime. In caso contrario la spedizione è gratuita se questo è il tuo primo acquisto. Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante l’opzione di pagamento CreditLine di Confidis.

