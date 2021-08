Realme 8 Pro è in offerta su eBay a soli 229,99 euro. Il ribasso del 42% rende il prezzo di listino decisamente più conveniente e l'acquisto davvero imperdibile. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Realme 8 Pro: caratteristiche principali

Ciò che spicca immediatamente è il display Super AMOLED con ampiezza di 6.4 pollici che garantisce una visione di contenuti immersiva e di gran qualità. La risoluzione è infatti un Full HD a 411 PPI e le cornici estremamente sottili amplificano l'esperienza complessiva. Il processore montato è firmato Qualcomm Snapdragon 720G. In questo caso viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sono dinamiche e fluide. La memoria è espandibile eventualmente con MicroSD.

Non possiamo non citare, poi, la parte fotografica che nella parte posteriore monta un obiettivo principale da 108 megapixel, una lente ultra grandangolare da 8 megapixel, un obiettivo macro e una lente per gli scatti in bianco e nero. La fotocamera frontale, invece, monta una lente da 16 megapixel per selfie da paura.

Altra caratteristica superlativa è la batteria che ha un valore tipico di 4500mAh e viene abbinata alla ricarica rapida SuperDart da 50W. In appena 17 minuti il dispositivo si ripristina del 50%. Non sono poi da sottovalutare il lettore d'impronte integrato nel display, il design ultra slim, il lettore NFC e il suo essere Dual SIM.

A soli 229,99 euro nella colorazione Punk Black è un prezzo che non potete farvi scappare. Acquistatelo oggi per riceverlo subito a casa vostra considerando che il venditore ha un feedback del 100% su quasi 60mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone