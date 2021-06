Realme 8 5G è in promozione su Amazon a €216,00. Il piccolo ribasso del 13% rende il prezzo di listino leggermente più economico attraverso uno sconto effettivo di €33,00.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Realme 8 5G: uno smartphone interessante

Elegante e curato in tutti i suoi dettagli, il design di Realme 8 5G cattura subito lo sguardo diventando il centro dell'attenzione. Disponibile in questa colorazione Supersonic Black, lo smartphone custodisce al suo interno delle interessanti specifiche tecniche che lo rendono un ottimo acquisto.

Il display con ampiezza di 6,5 pollici rende la visione dei contenuti immersiva. In modo particolare si possono apprezzare sia contenuti streaming che vivere esperienze di gaming sopra le righe. La frequenza di aggiornamento a 90 Hz è un dettaglio da non sottovalutare.

Il processore montato è un Mediatek Dimensity 700 che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti e sempre fluide. La memoria, poi, può essere espansa mediante l'utilizzo di una semplice MicroSD.

Questo smartphone è stato progettato per conferire all'utente il massimo delle prestazioni. Anche l'apparato fotografico rispecchia questa caratteristica visto che vanta una Quad camera posteriore adornata d'intelligenza artificiale. L'obiettivo principale è da 48 megapixel e viene affiancato da una rinnovata modalità dedicata alle foto notturne. La fotocamera frontale, invece, monta una lente da 16 megapixel per scattare selfie da urlo.

La batteria, infine, vanta un valore tipico di 5000mAh che assicurano un'autonomia più che quotidiana. La ricarica avviene mediante modalità rapida da 18 W.

Lo smartphone è Dual SIM, supporta la connettività 5G e possiede il chip NFC.

Puoi acquistare Realme 8 5G su Amazon a €216,00 in colorazione Supersonic Black. Acquistandolo oggi lo riceverai in sole 48 ore se sei cliente prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard. Il dispositivo è acquistabile anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

