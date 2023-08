realme 8 è TUO a prezzo STRACCIATO: Amazon lo svende del 23%

L’offerta Amazon odierna sul budget phone realme 8 rappresenta una di quelle occasioni da non farsi scappare da mano, a maggior ragione se consideri che lo porti a casa ad appena 175€ con uno sconto immediato del 23%.

Se ti stai chiedendo cosa potrebbe mai offrirti un telefono Android venduto a un prezzo così conveniente, ti sorprenderà scoprire che realme 8 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

realme 8 è in offerta su Amazon con il 23% di sconto: occasione imperdibile

Il telefono del colosso cinese, infatti, monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione e con una gamma cromatica davvero ben bilanciata; inoltre, la fotocamera frontale è pronta per scattare selfie di qualità da condividere al volo su tutti i social.

realme 8 è un osso duro anche per quanto riguarda il comparto hardware: un veloce processore octa core è affiancato da una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W – ti bastano appena 30 minuti per avere a disposizione il 50% di autonomia -, mentre i 6 GB di RAM sono sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Ma non finisce qui: il telefono del colosso cinese monta fotografico quadruplo con un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre ad altissima risoluzione. Insomma, realme 8 è un telefono bello e completo sotto tutti i punti di vista, anche quello economico; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

