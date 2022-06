Realme 8: alte prestazioni, prezzo basso su eBay

Realme 8 è un ottimo smartphone Android dalla dotazione incredibile. La versione in offerta su eBay offre ben 8GB di RAM. Mettilo nel carrello a soli 194,99 euro, invece di 299 euro. Avrai tra le mani un vero e proprio top di gamma fantastico.

Se vuoi risparmiare non devi per forza sacrificare qualità e velocità. Realme 8 ha tutto ciò che ti serve per affrontare una giornata intensa di lavoro, ma anche di gioco. Infatti, grazie al suo processore MediaTek Helio G95 potrai gustarti anche il videogame graficamente più esigente.

Il suo ampio display da 6,4 pollici regala immagini davvero fantastiche. Ogni dettaglio sarà ancora più chiaro e nitido e la risoluzione da 2400×1080 Pixel renderà tutto particolarmente immersivo. Insomma, potrai davvero apprezzare ogni cosa che vedi.

Non dovrai nemmeno preoccuparti dello spazio. Scarica e installa tutte le app che vuoi dal Google Play Store. Con Realme 8 hai a disposizione ben 128GB di memoria interna. Insomma, con questa offerta eBay non solo risparmierai, ma ti assicurerai un dispositivo di buon livello.

Realme 8: 8GB di RAM e una super batteria

Realme 8 è lo smartphone Android con i super poteri. Fortemente attuale, ha ancora molto da offrire a chi cerca un prodotto che unisca qualità e prezzo in maniera speciale. E poi, grazie a eBay, non solo lo riceverai con spedizione gratis, ma potrai pagarlo anche in 3 rate.

Infatti, selezionando come metodo di pagamento PayPal, hai la possibilità di attivare questo mini finanziamento messo a disposizione dal colosso dei pagamenti online. Tra l’altro non dovrai nemmeno fornire garanzie per ottenerlo. Ti basterà solo selezionare la funzionalità dedicata direttamente dal tuo account PayPal.

Scegli questo device eterno che monta una batteria incredibilmente resistente e duratura. La sua capacità da 5000mAh garantisce un utilizzo lungo tutta la giornata senza abbandonarti mai. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Acquista subito Realme 8 8GB+128GB a soli 194,99 euro, invece di 299 euro. È un’offerta eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.