Siete alla ricerca di un nuovo smartphone che sia potente e performante, ma anche economico? Allora potete affidarvi all'ottimo Realme 8 5G che oggi è in grande offerta su Amazon al prezzo di soli 159 euro invece dei consueti 199 euro.

Realme 8 5G: caratteristiche principali

Esteticamente super accattivante, è sotto la scocca che questo device mostra i muscoli. Infatti, non manca il potente e nuovissimo processore Mediatek Dimensity 700 5G dedicato soprattutto al gaming e dotato di connettività 5G, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Non manca un ampio da 6,5″ con risoluzione FHD+ e refresh rate che si spinge a ben 90Hz. A stupire, sempre sotto il profilo estetico, è che uno smartphone così sottile (8,5 millimetri) possa ospitare una batteria da ben 5000 mAh. Grazie alla ricarica rapida da 18W, si tratta a tutti gli effetti di un eccezionale battery phone, che è anche parecchio intelligente.

Sul posteriore, un ottimo comparto fotografico composto da ben 4 sensori con quello principale da 48MP. Sul frontale, sotto un foro alloggiato in alto a sinistra, un sensore dedicato ai selfie da ben 16MP. Insomma, non potreste desiderare di più da uno smartphone 5G a un prezzo così contenuto. Non fatevi, quindi, scappare questa importante offerta di Amazon con cui potete acquistare il Realme 8 5G a soli 159 euro.

Va in offerta anche il modello da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione: il suo prezzo scende da 249 euro a soli 210,98 euro.

