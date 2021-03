Tra gli smartphone in offerta oggi è possibile acquistare il Realme 7 Pro su Amazon a 251,52€, uno sconto del 21% che corrisponde ad un risparmio effettivo di quasi 70 euro.

Presentati durante il 2020, Realme 7 Pro e Realme 7 sono tra gli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo. Oggi va in offerta il modello di punta con SoC Qualcomm Snapdragon 720G, ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Una dotazione hardware che garantisce prestazioni ben al di sopra della fascia di prezzo in questione.

Il brand sottolinea per il suo 7 Pro una spiccata propensione per il gaming, grazie ad un processore potente che rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e consumo energetico.

Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è integrato sotto all’ampio display AMOLED da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+. La fotocamera principale da 64MP è affiancata da un’ottica ultra-grandangolare e da un sensore macro in grado di realizzare scatti ravvicinati a dettagli o piccoli oggetti.

Realme 7 Pro oggi va in offerta su Amazon a 251,52€, si tratta di una delle milgiori soluzioni su questa fascia di prezzo. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

