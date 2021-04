Realme 7 Pro oggi è disponibile su Amazon a 229,05 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre con sconto del 28% rispetto al listino.

Realme 7 Pro: caratteristiche principali

Realme 7 Pro monta un SoC Qualcomm Snapdragon 720G con processo produttivo a 8nm, ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Una dotazione hardware che garantisce prestazioni ben al di sopra della fascia di prezzo in questione. Il brand sottolinea per il suo 7 Pro una spiccata propensione per il gaming, grazie ad un processore potente che rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e consumo energetico.

Il pannello Super AMOLED da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ occupa l’intera superficie frontale, lascia spazio soltanto ad un piccolo foro per la fotocamera selfie. Sul retro troviamo una fotocamera principale da 64MP, una grandangolare e un sensore macro.

Su realme 7 Pro, la ricarica rapida si è ulteriormente evoluta con un enorme aggiornamento alla ricarica rapida SuperDart da 65 W per un’esperienza di ricarica senza precedenti. Grazie alla sua efficienza di ricarica estremamente elevata, la ricarica rapida SuperDart da 65W può alimentare rapidamente l’enorme batteria da 4500 mAh, senza surriscaldare il telefono.

Oggi il Realme 7 Pro va in offerta su Amazon a 229,05 euro, il minimo storico sulla celebre piattaforma di e-commerce, con spedizione rapida Prime e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

