Realme 7 5G e la bomba è stata sganciata: diventa tuo con POCO

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone perché non posare gli occhi su Realme 7 5G che è in offerta su Amazon a soli 196,90€. Perfetto se vuoi uno smartphone che ti garantisca tutto, te lo porti a casa risparmiando qualcosa in più di ottanta euro, il che non è male.

Le spedizioni gratuite sono finanche veloci così lo ricevi in men che non si dica.

Realme 7 5G: dalla A alla Z con questo smartphone in mano

Semplice eppure bello, ti rapisce fin dal primo momento con questa sua colorazione Blu Baltico. Esteticamente non gli si può dire nulla visto che è stato curato nei minimi particolari, ma ti svelo anche un secondo segreto: la scheda tecnica non è male.

A disposizione ha un display ultra fluido da 120Hz su cui ti godi l'esperienza al massimo. Applicazioni, video, streaming e gaming mobile sono tutte operazioni che puoi fare senza alcun problema. Ciò è reso possibile dal processore MediaTek Dimensity 800U che viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Per scattare foto e registrare video hai sia a disposizione una quad camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel che una fotocamera frontale di elevata qualità.

A questo punto poteva mancare un'ottima batteria? Ovviamente no dato che è montato un esemplare da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W.

Insomma, come vedi è un portento considerando che supporta anche il 5G ed è Dual SIM.

Acquista subito Realme 7 5G su Amazon a soli 196,80€. Le spedizioni sono veloci e gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard. Puoi decidere di pagarlo sia in un'unica soluzione che attraverso finanziamento a Tasso Zero proposto da Cofidis. Scegli in fase di checkout.