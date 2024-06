Realme 7 5G da 128GB con fotocamera quadrupla a METÀ PREZZO su Amazon

Di smartphone ce ne sono una quantità industriale in commercio e non sempre spendere chissà quanti soldi vale realmente la spesa, soprattutto se lo usi solo per chiamate e social. Dunque fai il colpaccio, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Realme 7 5G a soli 139,99 euro, invece che 279 euro.

Anche se potresti non vederlo in questo momento sul prezzo di listino c’è uno sconto del 50% che quindi fa crollare il prezzo drasticamente e ti permette di risparmiare quasi 140 euro sul totale. E ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni eccellenti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 7 5G a un prezzo da non credere

Chiaramente siamo di fronte a uno sconto pazzesco, uno dei migliori mai visti su Amazon. Anche perché Realme 7 5G gode di ottime caratteristiche. Possiede un display da 6,5 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento velocissima a 120 Hz. Gode di uno spazio di archiviazione da 128 GB e una mega batteria da 5000 mAh che si ricarica velocemente.

Possiede il potente processore Dimensity 800U con scheda grafica ARM G57 e 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore. Ha una fotocamera quadrupla con sensore principale da 48 MP e ultra-grandangolare a 119° più fotocamera frontale da 16 MP. E con la tecnologia 5G puoi navigare velocemente su Internet.

Insomma una vera bomba che oggi potrai avere a un prezzo incredibilmente più basso. Per cui non aspettare che sia tardi, vai subito su Amazon e acquista il tuo Realme 7 5G a soli 139,99 euro, invece che 279 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.