Dopo aver testato negli ultimi due mesi la versione beta di Android 11 con un gruppo selezionato di utenti, Realme ha ora annunciato l’arrivo dell’Open Beta di Realme UI 2.0 sui Realme 6 Pro (che arriverà a maggio in Europa) e Narzo 20 Pro.

Realme 6 Pro con Android 11

Secondo recenti post apparsi sul forum della community di Realme, il programma open beta di Realme UI 2.0 per Realme 6 Pro e Narzo 20 Pro è attivo. Sebbene lo smartphone Realme 6 Pro arriverà in Europa solo a maggio, questa notizia ci fa capire che l’ultimo sistema operativo di Google sarà disponibile subito per l’aggiornamento: in buona sostanza gli utenti interessati potranno iscriversi al programma e aggiornare gli smartphone alla versione dell’interfaccia più recente; dopo l’aggiornamento, sarà possibile richiedere di aderire al programma beta aperto andando alla sezione Aggiornamento software nelle Impostazioni del dispositivo.

Nella sezione Aggiornamento software, basterà tappare l’ingranaggio delle impostazioni nell’angolo in alto a destra e selezionare l’opzione Versione di prova e, successivamente tappare Applica ora. Dopo aver ricevuto la notifica di aggiornamento, si potrà finalmente istallare l’ultima versione beta dell’interfaccia di Realme basata su Android 11.

Inutile dire che è necessario assicurarsi che il dispositivo disponga di una carica residua minima del 60% prima di avviare l’installazione. La compagnia cinese rileva che si potrebbero riscontrare bug imprevisti nella versione beta e alcune app di terze parti potrebbero non funzionare come previsto. Per fortuna, la società ha anche fornito semplici istruzioni per tornare alla versione di Android 10 se le cose sfuggono di mano.

Al momento, Realme non ha condiviso alcuna informazione relativa alla versione stabile dell’interfaccia utente Realme 2.0 per i due dispositivi, tuttavia dato che la società ha aperto la versione beta a più utenti, Realme 6 Pro e Narzo 20 Pro dovrebbero ricevere l’aggiornamento stabile di Android 11 nelle prossime settimane.

