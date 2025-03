Realme 14 Pro+: super schermo, ottima autonomia e cover che cambia colore (recensione)

Il realme 14 Pro+ è uno smartphone che punta lasciare un segno nella fascia media, offrendo un mix molto equilibrato di caratteristiche innovative e prestazioni di ottimo livello. Questo dispositivo, parte della serie realme 14 Pro, si distingue per essere il primo al mondo con tecnologia cold-sensitive color-changing, frutto della collaborazione con lo studio di design nordico Valeur Designers.

Design e Display

Il design del realme 14 Pro+ è certamente uno dei suoi punti di forza. La versione Pearl White adotta una cover posteriore che cambia colore quando esposta a temperature inferiori ai 16°C, trasformandosi in una tonalità bluastra ispirata alle creature marine. Questo effetto termocromatico, sebbene possa diminuire con l’uso nel tempo, rende ogni dispositivo unico. In alternativa, è disponibile la versione Suede Grey con rivestimento in pelle vegana, resistente e piacevole al tatto.

La tecnologia di cambio colore del realme 14 Pro+ e del realme 14 Pro è una delle caratteristiche distintive di questi smartphone e anche se non si tratta di una feature essenziale nell’uso quotidiano è sicuramente una peculiarità che rende questo smartphone diverso da tutti gli altri sul mercato. Per capire meglio il funzionamento di questa peculiarità e la sua genesi abbiamo chiesto a Jason Guo, CEO of realme Europe di parlarcene:

L’innovativa cover posteriore cambia colore del realme 14 Pro+ è stata sviluppata in collaborazione con i nostri partner di design industriale, Valeur Designers, con sede a Copenhagen. Durante le nostre discussioni, abbiamo condiviso la filosofia comune di “Autentico e Innovativo” come base del nostro approccio al design. Il designer capo di Valeur, ispirato dalla natura, ha sperimentato texture come le venature del legno, le increspature dell’acqua e le finiture metalliche, scegliendo infine l’oceano e le sue misteriose creature d’alto mare come musa ispiratrice. Per i giovani utenti, l’espressione personale è essenziale. Questo ci ha spinto a creare un dispositivo con cover posteriori tutte uniche, simili alle conchiglie che si trovano nel mare, fondendo l’ispirazione organica con la tecnologia avanzata. Nell’esplorare i modi per migliorare l’unicità di questo telefono, abbiamo scoperto un tipo di materiale termocromico. Si è presentata così l’opportunità di combinare un design autentico, caratterizzato da una texture simile a una perla, con l’individualità, evidenziata da variazioni di colore dinamiche, proprio come le meduse che cambiano colore. L’integrazione di questa caratteristica nella Serie 14 Pro prosegue l’eredità della leadership di design stabilita dalla linea Number. Ogni generazione introduce un’estetica all’avanguardia nel settore, e il 14 Pro+ mantiene questa tradizione coniugando perfettamente l’arte con l’innovazione, dimostrando che il design di alto livello non deve essere esclusivo dei modelli ultra-flagship.

Una funzionalità che, a differenza di quanto si potrebbe pensare è anche sufficientemente durevole nel tempo, come ci ha confermato Guo:

In assenza di luce solare diretta (soprattutto raggi UV), si può essere certi che la retrocopertina manterrà la sua capacità di cambiare colore per almeno 3 anni.

Se la retrocopertina è esposta regolarmente alla luce diretta del sole, la durata del cambio di colore non può essere garantita e potrebbe guastarsi in una settimana con 4 ore di luce solare diretta al giorno.

Il display è un ottimo OLED quad-curved da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K (2800×1272 pixel) e refresh rate a 120Hz. La luminosità raggiunge picchi di 1500 nit, garantendo una buona visibilità anche in condizioni di luce esterna intensa. La protezione è affidata al vetro Gorilla Glass 7i. L’esperienza visiva è ulteriormente migliorata dalla tecnologia di dimming PWM a 3840Hz, che riduce l’affaticamento degli occhi. Complessivamente siamo difronte ad un gran bel display, veramente molto piacevole da utilizzare e con una buonissima resa dei colori.

Performance e Autonomia

Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 7s Gen 3, un processore octa-core realizzato con processo produttivo a 4nm. Questa piattaforma offre un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica, consentendo di gestire agevolmente la maggior parte delle attività, inclusi i giochi. Il sistema di raffreddamento VC da 6000mm² contribuisce a mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco prolungate.

La batteria da 6000mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto, permettendo di arrivare a fine giornata anche con un utilizzo intenso. La ricarica rapida SUPERVOOC da 80W consente di ricaricare completamente il dispositivo in circa 55 minuti.

Comparto Fotografico

realme 14 Pro+ si distingue per un comparto fotografico versatile e di qualità. Il sensore principale è un Sony IMX896 da 50MP con OIS, affiancato da un teleobiettivo periscopico 3X con sensore Sony IMX882 da 50MP e da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP.

Fotocamera principale: Il sensore Sony IMX896 da 50MP cattura immagini dettagliate e ben bilanciate in diverse condizioni di luce. L’OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) aiuta a ridurre il mosso nelle foto e nei video.

Il sensore Sony IMX896 da 50MP cattura immagini dettagliate e ben bilanciate in diverse condizioni di luce. L’OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) aiuta a ridurre il mosso nelle foto e nei video. Teleobiettivo periscopico: Il teleobiettivo periscopico 3X consente di scattare foto con zoom di qualità superiore rispetto ai tradizionali teleobiettivi. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) contribuisce a ridurre il mosso nelle foto e nei video con zoom. Lo zoom arriva fino a 120x.

Il teleobiettivo periscopico 3X consente di scattare foto con zoom di qualità superiore rispetto ai tradizionali teleobiettivi. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) contribuisce a ridurre il mosso nelle foto e nei video con zoom. Lo zoom arriva fino a 120x. Ultra-grandangolare: L’obiettivo ultra-grandangolare da 8MP è utile per scattare foto di paesaggi o di gruppi di persone.

L’obiettivo ultra-grandangolare da 8MP è utile per scattare foto di paesaggi o di gruppi di persone. Fotocamera frontale: La fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie nitidi e dettagliati.

Il realme 14 Pro+ è dotato di MagicGlow Triple Flash, un sistema di flash triplo progettato per illuminare i ritratti notturni e ripristinare i toni della pelle. L’AI Ultra Clarity 2.0 migliora la nitidezza delle immagini, specialmente quelle scattate con zoom o scaricate da internet.

Nell’uso quotidiano, il realme 14 Pro+ offre un’esperienza fotografica versatile e di alta qualità. La fotocamera principale, dotata di sensori Sony e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), cattura immagini nitide e dettagliate in diverse condizioni di luce. L’algoritmo AI HyperRAW contribuisce a migliorare la profondità e il realismo delle foto. La modalità AI Snap assicura scatti chiari anche con soggetti in movimento. Il sistema a triplo flash MagicGlow è utile per i ritratti, specialmente in ambienti con illuminazione complessa, ripristinando i toni della pelle in modo naturale.

La modalità notturna permette di ottenere scatti ben esposti e colorati in condizioni di scarsa luminosità. Il teleobiettivo con zoom ottico 3X, zoom lossless 6X e zoom super 120X consente di catturare soggetti distanti con chiarezza. La fotocamera ultra-grandangolare da 8MP permette di scattare foto con un campo visivo più ampio. La modalità subacquea estende le possibilità creative anche sott’acqua, supportando riprese fino a 1,5 metri di profondità per 60 minuti. Può registrare video in 4K a 30FPS e offre stabilizzazione elettronica su tutte le fotocamere.

Immagini

Software

realme 14 Pro+ è basato su realme UI 6.0, un’interfaccia utente fluida e personalizzabile basata su Android 15. realme promette due major update del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza.

Altre Caratteristiche

Tra le altre caratteristiche troviamo:

Protezione IP69/IP68/IP66 contro acqua e polvere.

contro acqua e polvere. Doppio speaker stereo .

. NFC a 360° .

. Sensore di impronte digitali sotto il display.

Pro

Design innovativo con colorazione cangiante

Display OLED di qualità con refresh rate a 120Hz

Prestazioni equilibrate grazie allo Snapdragon 7s Gen 3

Autonomia elevata con batteria da 6000mAh

Comparto fotografico versatile con teleobiettivo periscopico 3X

Protezione IP69/IP68/IP66 contro acqua e polvere

Contro

Fotocamera ultra-grandangolare da soli 8MP

Materiali costruttivi prevalentemente in plastica (frame)

Mancanza di supporto HDR per i video

Assenza del caricabatterie nella confezione (almeno in alcuni mercati)

Conclusioni

realme 14 Pro+ è uno smartphone completo e interessante, che offre un mix di design originale, buone prestazioni, autonomia elevata e un comparto fotografico versatile. Rappresenta, senza dubbio, una scelta valida per chi cerca un dispositivo di fascia media con alcune caratteristiche distintive, tra queste certamente va annoverato il design che è unico nel suo genere. Potrà piacere o no, ma comunque con questo realme 14 Pro+ la casa cinese ha (ancora una volta aggiungo) puntato molto sulla ricerca estetica offrendo un terminale che non ha competitor con caratteristiche simili. Certo non a tutti farà impazzire il cambiamento di colore, ma è indubbio che sia comunque un tentativo, a nostro avviso riuscito, di distinguersi dalla massa degli altri medi di gamma sul mercato. Veniamo infine ai prezzi: al lancio ci sarà uno sconto sostanzioso di ben 100€, suddivisi in 50€ di sconto e 50€ di cashback, facendo arrivare il realme 14 Pro+ a 479,99€ rispetto ai 579,99€ di listino, veramente un ottimo incentivo per acquistare al day one questo smartphone. Anche realme 14 Pro beneficia di uno sconto lancio che fa arrivare il prezzo a 329,99€ rispetto ai 429,99€ di listino per la versione 8+256 e 379,99€ per quella 12+512.