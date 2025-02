Realme 14 Pro sta arrivando: potenza, lunga durata e conformità alle norme UE

La serie Realme 14 Pro si preannuncia come un nuovo punto di riferimento nel panorama mobile, non solo per le sue prestazioni all’avanguardia ma anche per l’impegno verso la sostenibilità.

In conformità alle rigorose normative europee sull’Ecodesign, l’Etichettatura energetica, l’Accessibility Act (EAA) e la cybersecurity, Realme ambisce al ruolo di leader nella “tecnologia responsabile”.

Realme 14 Pro: caratteristiche tecniche e lancio al MWC

La serie Realme 14 Pro, infatti, non solo raggiunge la massima efficienza energetica di Classe A ma si distingue anche per un imballaggio completamente privo di plastica, riducendo le emissioni di carbonio del 67%.

Uno degli aspetti più rilevanti dei nuovi Realme 14 Pro è la batteria, progettata per garantire una lunghissima autonomia. Con una capacità di 6.000 mAh e la tecnologia Flex Pack che aumenta del 15% l’efficienza rispetto ai modelli precedenti, la serie 14 Pro garantisce prestazioni affidabili per anni. Nonostante questa potenza, il design rimane incredibilmente sottile, con uno spessore inferiore agli 8 mm. A ciò si aggiunge una resistenza fuori dal comune: le certificazioni IP66, IP68 e IP69, insieme a un livello di robustezza militare, rendono questi dispositivi adatti a qualsiasi ambiente, anche il più estremo.

In merito al software, la serie Realme 14 Pro assicura aggiornamenti continui per cinque anni, garantendo non solo sicurezza ma anche innovazione nel lungo periodo. Questi nuovi modelli rispettano pienamente i criteri dell’EAA ed offrono una protezione avanzata dei dati personali, con funzionalità antifrode e un sistema di cybersecurity rafforzato.

Il lancio al Mobile World Congress di Barcellona il 3 marzo sarà l’occasione per scoprire alcune delle innovazioni più intriganti di questi smartphone, fra cui la capacità di cambiare colore in base alla temperatura ed un teleobiettivo con zoom periscopico da 120X, ideale per gli appassionati di fotografia. Con processori Snapdragon 7s Gen 3 o MediaTek Dimensity 7300, la serie 14 Pro unisce potenza, affidabilità e un design pensato per il pubblico più esigente.