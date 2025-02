Realme annuncia ufficialmente l'arrivo della rivoluzionaria serie 14 Pro

Durante il Mobile World Congress di Barcellona, Realme presenterà la nuova Serie 14 Pro, composta dai modelli 14 Pro+ e 14 Pro, portando innovazioni di design e tecnologia nel segmento di fascia media.

Tra le caratteristiche distintive di questi smartphone Realme spicca la capacità di cambiare colore in base alla temperatura: una novità assoluta nel settore. Grazie a pigmenti avanzati, il modello Pearl White può ad esempio passare dalla tonalità bianco perla ad un blu intenso quando la temperatura scende sotto i 16°C.

Realme 14 Pro+ e 14 Pro: caratteristiche e prezzo

Il design di Realme 14 Pro e Pro+ è stato curato in collaborazione con Valeur Designers, ispirandosi all’oceano e adottando materiali come la pelle scamosciata vegana per la variante Suede Grey. Il risultato è uno smartphone elegante, sottile e confortevole al tatto, con una struttura che non supera gli 8 mm di spessore.

In ambito fotografico, Realme 14 Pro+ si distingue per il primo sistema a triplo flash al mondo, pensato per migliorare le foto in condizioni di scarsa illuminazione, ricreando un’illuminazione simile a quella di uno studio fotografico. La presenza di un teleobiettivo periscopico, solitamente riservato ai top di gamma, permette di raggiungere uno zoom ottico 120x grazie al sensore Sony IMX882. A completare il comparto c’è una fotocamera principale Sony IMX896 da 50 MP con stabilizzazione ottica.

L’autonomia non è da meno, con una batteria da 6000 mAh supportata dalla tecnologia Flex Pack, capace di offrire fino a 17 ore di riproduzione video continua. Realme 14 Pro+ integra inoltre un display quadricurvo da 1,5K con dimming PWM ad alta frequenza, garantendo una qualità visiva eccellente. Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 7s Gen 3, mentre il 14 Pro si affida al MediaTek Dimensity 7300.

Non manca la resistenza a polvere e acqua certificata IP69, che consente un’immersione fino a due metri per 48 ore. Infine, il prezzo di partenza è fissato a 579,99 euro per Realme 14 Pro+ e 429,99 euro per Realme 14 Pro.