Realme 14 Pro: i nuovi smartphone con triplo flash stanno arrivando

Realme svelerà la Serie 14 Pro al Mobile World Congress di Barcellona il prossimo 3 marzo. Questi nuovi smartphone puntano a rivoluzionare la fascia media con funzionalità solitamente riservate ai modelli premium.

Tra le caratteristiche più rilevanti di Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ va sottolineata la capacità di cambiare colore in base alla temperatura e l’introduzione del primo sistema a triplo flash al mondo, che migliora in modo significativo la fotografia notturna.

Realme 14 Pro: nuova campagna marketing al via su TikTok

Immagini

Per accompagnare il lancio di questi modelli, Realme ha organizzato una campagna marketing su TikTok che partirà proprio nella giornata del 3 marzo, utilizzando gli hashtag #realme14ProSeries e #realmesmartphone. Il focus sarà sulle capacità fotografiche avanzate di Realme 14 Pro+, in particolare nel catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale. Il sistema a triplo flash “MagicGlow" consentirà di creare effetti di illuminazione simili a quelli di uno studio fotografico, trasformando le scene notturne in veri capolavori visivi.

Tre talentuosi registi e fotografi, insieme a dodici content creator provenienti dai settori lifestyle, beauty e fashion, parteciperanno alla campagna. Le riprese si sono svolte in location iconiche di Milano, tra cui il Tombon, il Cimmino, l’Apollo e il Moonlight Club, oltre a sessioni outdoor nel cuore della città. Victoria Xi, Chief Marketing Officer di Realme Italia, ha sottolineato come il marchio condivida con gli artisti emergenti valori quali creatività, innovazione e spirito giovane. Questa visione si riflette perfettamente nella campagna “14 Pro Series Night Light", che mira a ridefinire il modo in cui gli utenti vivono e catturano i momenti della vita notturna.

Pertanto, i nuovi smartphone Realme 14 Pro e 14 Pro+ non si limitano ad introdurre tecnologie avanzate, solitamente apprezzabili a bordo dei top di gamma, ma spingono gli utenti a scoprire un nuovo modo di immortalare e condividere la loro realtà attraverso queste performanti fotocamere.