Realme 12X 5G in offerta: con lo sconto del 32% lo paghi solo 135€

Il Realme 12x 5G, uno smartphone che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, è ora disponibile su Amazon al prezzo scontato di 135€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo consigliato di 199,99€. Tra le offerte del giorno, è una delle migliori opportunità per mettere le mani su un telefono moderno e performante ad un prezzo davvero competitivo.

Il Realme 12x 5G è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, che garantisce immagini nitide e colori vivaci. Il design è elegante e sottile, con un’ampia area di visualizzazione.

Il cuore del Realme 12x 5G è il processore MediaTek Dimensity 700, un chipset efficiente e potente che assicura prestazioni fluide e reattive. La memoria RAM da 6GB consente di gestire senza problemi il multitasking, mentre lo spazio di archiviazione interno da 128GB offre ampio spazio per applicazioni, foto, video e altri file. Non bastasse, il telefono permette anche di espandere la memoria usando scheda SD.

Il 2X 5G, ma del resto lo suggerisce il suo nome, è ovviamente compatibile con le reti 5G di nuova generazione, offrendo una connessione straordinariamente veloce, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali (dalle serie in 4K al cloud gaming). Non è affatto scontato che uno smartphone che puoi acquistare per meno di 140€ possegga questa caratteristica.

Nel complesso, un ottimo prodotto che, nella categoria degli Android entry-level, ci convince a pieno: non farti scappare questa offerta, rimane ancora poco tempo per averlo con lo sconto del 32%!