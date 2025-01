Realme 12 Pro: un vero cameraphone a meno di 250€ su Amazon

Chi è alla ricerca di uno smartphone in grado di fare buone foto senza spendere troppo può puntare sul Realme 12 Pro. Lo smartphone è ora disponibile in offerta su Amazon con un prezzo scontato di 249 euro che rappresenta anche il minimo storico per il dispositivo, che viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme 12 Pro: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica del Realme 12 Pro include un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il dispositivo è gestito dal SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Il comparto fotografico è il punto di forza dello smartphone, dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore teleobiettivo da 32 Megpaixel, con zoom ottico 2x. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro al prezzo scontato di 249 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile al nuovo prezzo minimo storico grazie all’offerta in corso sullo store. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.