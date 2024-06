Realme 12 Pro+, su eBay ad un prezzo wow: elegante e potente grazie al chip 7s Gen 2

Il Realme 12 Pro+, disponibile in offerta su eBay a 379€ utilizzando il codice “SMARTPHONE24”, è uno smartphone che unisce design elegante e funzionalità avanzate. Dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, offre ampio spazio di archiviazione e prestazioni elevate.

Il Realme 12 Pro+ è equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2412 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz e campionamento tattile a 240 Hz. Questo display garantisce immagini nitide e colori vividi, rendendolo ideale per giochi e contenuti multimediali. Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon 7s Gen 2: un mostro di potenza progettato per vincere ogni sfida.

Il comparto fotografico del Realme 12 Pro+ è uno dei suoi punti di forza. Il sistema triplo include una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un obiettivo periscopico da 64 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP. Questo setup permette di catturare immagini dettagliate e nitide in diverse condizioni di luce. Molto bene anche la selfie cam da 32MP, altrettanto valida anche quando la luce non è delle migliori.

La batteria da 5000 mAh del Realme 12 Pro+ assicura un’ottima autonomia, supportata dalla ricarica rapida a 67W che permette di raggiungere il 72% di carica in soli 30 minuti. Decisamente non male. Cosa aspetti? Non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato: acquista il Realme 12 Pro+ a meno di 380€!