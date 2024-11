Realme 12 Pro+: nuovo minimo su Amazon per il cameraphone di fascia media

Il Realme 12 Pro+ è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 319 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico in occasione del Black Friday. Il mid-range, uno dei migliori cameraphone sul mercato nella fascia media, è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili ed è venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

Realme 12 Pro+: nuovo minimo su Amazon

Il Realme 12 Pro+ è un ottimo mid-range, con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a cui si affiancano, nella versione in offerta, 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il punto di forza del modello è, senza dubbio, il comparto fotografico che include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel, con zoom ottico 3x, e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro+ con un prezzo scontato di 319 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta è valida per il periodo del Black Friday. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.