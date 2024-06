Realme 12 Pro+ in offerta ad un prezzo wow: elegante e potente

Un design elegante, diverso da tutti gli altri, e una scheda tecnica progettata per essere sufficientemente robusta da vincere ogni sfida. Oggi il Realme 12 Pro+ è in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile: lo paghi 376€ invece di quasi 500€. Se stai cercando un mid-range completo in tutto sotto i 400€, ti suggerisco di puntare proprio su questo modello. E vediamo subito perché.

Questo dispositivo è dotato di un display AMOLED curvo da 6,7 pollici che offre una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla regolazione automatica della luminosità. Il comparto fotografico è a dir poco notevole. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony IMX890 da 50 MP, accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 64 MP e un sensore ultra grandangolare da 8 MP. Questo setup permette di scattare foto con un’eccellente qualità dei colori e una buona accuratezza nei dettagli.

Il Realme 12 Pro+ è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che assicura prestazioni fluide e reattive sia nelle attività quotidiane che nel gaming. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 67W, permettendo di raggiungere il 100% di carica in circa 48 minuti​.

Insomma, un equilibrio formidabile tra prestazioni, funzionalità e prezzo. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando: è un best buy totale.