Realme 12 Pro+: il cameraphone di fascia media è al minimo storico su Amazon

Il Realme 12 Pro Plus è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un mid-range di qualità con un comparto fotografico di fascia superiore. Grazie alla nuova offerta Amazon, in corso in questo momento, lo smartphone di Realme è ora disponibile al prezzo scontato di 303 euro, toccando il suo nuovo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme 12 Pro Plus: un cameraphone di fascia media

La scheda tecnica del Realme 12 Pro Plus comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria con capacità di 5.000 mAh e ricarica rapida da 67 W.

Il punto di forza è il comparto fotografico che include:

una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale IMX890 da 50 Megapixel, un teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel con zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel

con zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel una fotocamera anteriore da 32 Megapixel

Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone è certificato IP65.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro Plus al prezzo scontato di 303 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.