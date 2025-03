Realme 12 Pro+: il cameraphone di fascia media costa meno di 300€ su Amazon

Il Realme 12 Pro+ diventa un vero e proprio best buy su Amazon risultando la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range da meno di 300 euro in grado di poter garantire prestazioni da cameraphone. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il mid-range di Realme con un prezzo scontato di 288 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo. Per accedere subito alla promo, valida solo per un periodo di tempo limitato, basta premere sul box qui di sotto.

Realme 12 Pro+: un best buy per la fascia media

Tra le specifiche tecniche del Realme 12 Pro+ troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Ci sono, inoltre, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Da segnalare anche la certificazione IP65 e il sistema operativo Android 15.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro+ al prezzo scontato di 288 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il cameraphone di fascia media di Realme, disponibile in due diverse colorazioni. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.