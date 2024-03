Realme 12 Pro+ 5G, con il COUPON risparmi: stupendo e potente

Il realme 12 Pro+ 5G si posiziona come uno degli smartphone di punta sul mercato, offrendo un insieme di caratteristiche avanzate a un prezzo accessibile di 469,99€, grazie a un coupon sconto di 30€. Questo dispositivo si distingue per la sua eccellente capacità fotografica, le prestazioni di alto livello e un design ricercato e, a nostro avviso, semplicemente stupendo.

Una delle caratteristiche più rilevanti del realme 12 Pro+ è la sua fotocamera periscopica con zoom ottico 3X, supportata dal sensore Sony IMX890 OIS. Questa configurazione, abbinata all’algoritmo MasterShot omnifocale, offre agli utenti la possibilità di catturare immagini di qualità professionale con una facilità senza precedenti.

La fotocamera garantisce scatti nitidi e dettagliati in ogni condizione di luce, offrendo una vera e propria esperienza fotografica di ultima generazione.

Dal punto di vista visivo, il display curvo da 6,7 pollici a 120Hz del realme 12 Pro+ garantisce un’esperienza visiva superiore, con fluidità e nitidezza dei contenuti visualizzati che si avvicinano ai risultati di dispositivi di fascia più alta. Il picco di luminosità di 950 nit e la protezione della vista con attenuazione PWM a 2.160 Hz assicurano un comfort visivo anche durante lunghi periodi di utilizzo, in ogni condizione di luce.

Il design del realme 12 Pro+ è ispirato agli orologi di lusso, con una lavorazione magistrale che combina eleganza e praticità. La scocca del device è realizzata in pelle vegana di alta qualità, offrendo una sensazione al tatto piacevole e un’ottima presa. L’estetica raffinata e i materiali pregiati conferiscono allo smartphone un aspetto distintivo e di grande valore.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 7s Gen 2, che garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente dell’energia. La combinazione vincente di una batteria di lunga durata da 5.000mAh e la ricarica SUPERVOOC da 67W permette di mantenere lo smartphone operativo per l’intera giornata con una singola ricarica, riducendo notevolmente i tempi di attesa per il pieno energetico.

Il realme 12 Pro+ 5G rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo all’avanguardia in termini di fotografia, prestazioni e design, il tutto a un prezzo competitivo di 469,99€. Se lo desideri, ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.