Realme 12 con fotocamera Sony LYT-600 scende a un nuovo minimo storico

Ami la fotografia e quindi vorresti uno smartphone con un ottimo scomparto grafico senza però spendere un mucchio di soldi? Allora ti segnalo questa promozione davvero interessantissima. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Realme 12 4G a soli 159,99 euro, invece che 229,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno spettacolare nuovo minimo storico che ti consente di risparmiare la bellezza 70 euro sul prezzo di listino. Avrai per le mani uno smartphone dalle ottime prestazioni, con un super processore, uno spettacolare display, una ricarica veloce e soprattutto una fotocamera professionale. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 12: a questo prezzo è da prendere al volo

Certamente a una cifra del genere Realme 12 4G rappresenta una delle migliori offerte di oggi nella categoria. Nonostante il suo costo basso possiede diverse caratteristiche interessanti come il super processore Snapdragon 685 che regala ottime prestazioni. È dotato poi di 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB espandibile con una scheda microSD.

Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento veloce fino a 120 Hz per un peso di appena 187 grammi e uno spessore di soli 7,92 mm. E poi la chicca, la doppia fotocamera con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP dotata di stabilizzatore ottico per scatti pazzeschi. Ed è anche dotato di una super batteria da 5000 mAh con ricarica veloce da 67 W che ti permette di riportarlo dall’1% al 50% in meno di 20 minuti.

Questo è sicuramente uno smartphone dalle ottime prestazioni e con un rapporto qualità prezzo che ha pochi rivali. Dunque non perdere l’occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Realme 12 4G a soli 159,99 euro, invece che 229,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.