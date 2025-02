Realme 12+ 5G a soli 211€ è il best buy di oggi: medio gamma a prezzo mini

Tieniti forte perché ti sto per segnalare un’offerta davvero incredibile e proprio per questo motivo durerà poco. Se fai in fretta puoi mettere le mani su uno smartphone pazzesco a pochissimo. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Realme 12+ 5G a soli 211,98 euro, invece che 359,99 euro.

Come puoi vedere siamo davanti uno sconto fuori di testa del 41% che ti permette di risparmiare la bellezza di 148 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Realme 12+ 5G: il medio gamma da prendere ora

Se stavi cercando uno smartphone di fascia media con ottime prestazioni e un basso prezzo allora sicuramente Realme 12+ 5G fa al caso tuo. Grazie al potente processore MediaTek Dimensity 7050 a 6nm, supportato in questa versione da 8 GB di RAM, regala performance che non deludono affatto.

Gode di un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz che offre quindi immagine sempre nitide ed è visibile anche alla luce del sole. Ha una memoria interna da 256 GB che ti permette di archiviare quello che vuoi. Se poi sei un amante della fotografia allora puoi goderti il sensore Sony LYT-600 con OIS da 50 MP per scatti straordinari. Ultima cosa non meno importante la super batteria dei 5000 mAh che dura lungo e si ricarica velocemente grazie ha una potenza da 67 W.

Davvero una promozione coi fiocchi, da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Realme 12+ 5G a soli 211,98 euro, invece che 359,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.