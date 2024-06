Realme 12+ 5G in offerta al MINIMO STORICO: ne rimangono ancora pochissimi

Potente, affidabile ed elegantissimo. E poi con questa straordinaria colorazione verde smeraldo è amore a prima vista. Il Realme 12+ 5G è in offerta su Amazon al miglior prezzo di sempre: solo 278€ invece di 359€, grazie ad un super sconto del 23%. Ma devi essere davvero veloce: mentre scriviamo questa notizia, ne rimangono solamente tre. Stanno andando rapidamente a ruba.

Il Realme 12+ 5G si distingue per il suo design raffinato con una cover posteriore in pelle vegana, che non solo offre una sensazione piacevole al tatto ma conferisce anche un aspetto premium. Il dispositivo è leggero, pesando solo 190g, e ha uno spessore di 7,87mm, rendendolo facile da maneggiare anche per periodi prolungati.

Il Realme 12+ 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7050, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questa configurazione offre prestazioni fluide e reattive, ideali per il multitasking e il gaming leggero. Insomma, tutta la potenza che ti serve per giocare al meglio anche con giochi impegnativi come Asphalt 9 e Call of Duyu Mobile.

Il comparto fotografico è estremamente solido per un dispositivo in questa fascia di prezzo. La fotocamera principale da 50MP utilizza un sensore Sony LYT600 con stabilizzazione ottica dell’immagine, che garantisce scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il dispositivo è dotato anche di una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP.

Nel complesso, un ottimo mediogamma con prestazioni robuste sotto ogni singolo profilo. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito!