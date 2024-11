Realme 12+ 5G in offerta a 196€ su Amazon: ora è un vero best buy

Il Realme 12+ 5G è lo smartphone da prendere oggi a meno di 200 euro: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il mid-range di Realme con un prezzo scontato di 196 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Realme 12+ 5G: un best buy a meno di 200 euro

Il Realme 12+ 5G è uno dei mid-range più interessanti da prendere. Per chi ha un budget inferiore ai 200 euro, infatti, lo smartphone, in questo momento, è un vero e proprio best buy.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7050, con supporto al 5G e garantisce ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

Il dispositivo ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14. Il comparto fotografico comprende due fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM oltre al chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12+ 5G al prezzo scontato di 196 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.