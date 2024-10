Realme 12+ 5G cala di prezzo su Amazon: ora è un best buy

Il Realme 12+ 5G è uno degli smartphone più interessanti del momento su Amazon. Con la nuova offerta in corso in queste ore, infatti, il mid-range di Realme è ora disponibile con un prezzo scontato di 227 euro, nella versione venduta direttamente da Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello di Realme. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Realme 12+ 5G al minimo storico su Amazon: è un best buy

La scheda tecnica di Realme 12+ 5G include un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7050 oltre che con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con 2 major update. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, ha il chip NFC per i pagamenti e può contare anche su di un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12+ 5G al prezzo scontato di 227 euro. Si tratta della promo giusta per poter acquistare un ottimo mid-range, completo, veloce e con tutto quello che serve per poter garantire un utilizzo senza compromessi. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.