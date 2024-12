Realme 12 5G (8/256GB) con fotocamera da 108MP a un prezzo sgretolato

Oggi ho deciso di segnalarti uno smartphone pazzesco, dotato di uno scomparto grafico spettacolare e di una super batteria con ricarica rapida, che puoi avere a pochissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Realme 12 5G a soli 179 euro, invece che 279,99 euro.

Ebbene sì, non è uno scherzo, siamo davanti a un mega sconto del 36% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 100 euro. Questo smartphone ha sicuramente il migliore rapporto qualità prezzo in questo momento e infatti dovrai fare in fretta o rischi di rimanere a bocca asciutta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 12 5G: economico che non sacrifica la qualità

Trovare uno smartphone economico ma che garantisce anche ottime performance come Realme 12 5G non è facile. Oggi con questa super offerta puoi fare un colpaccio. Se ami la fotografia potrai fare scatti spettacolari grazie alla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP.

Possiede anche un ottimo display antiriflesso FHD da 6,72 pollici con luminosità massima da 950 nit e refresh rate fino a 120 Hz. Gode del potente processore MediaTek Dimensity 6100+ con tecnologia 5 GB per navigare su Internet alla velocità migliore. Inoltre in questa versione ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Possiede poi una batteria bella grande da 5.000 mAh e una ricarica super da 45 W che lo riporta al 100% in pochissimo tempo.

Fai in fretta dato che una promozione del genere è troppo allettante per durare. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Realme 12 5G a soli 179 euro, invece che 279,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.