Realme 12+ 5G: 12GB di RAM, 256GB di memoria e camera Sony (-102€)

Se vuoi avere uno smartphone medio gamma dalle prestazioni top spendendo molto meno del suo prezzo non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Realme 12+ 5G a soli 318 euro, anziché 419,99 euro.

Grazie a questo sconto del 24% oggi puoi risparmiare la bellezza di 102 euro sul totale. Fai presto però perché ci sono pochissime unità disponibili e sicuramente andranno a ruba. Con questo smartphone avrai prestazioni eccellenti, un’archiviazione inesauribile e una fotocamera pazzesca. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 12+ 5G a prezzo da sogno

Siamo di fronte al prezzo più basso di sempre, un minimo storico da non perdere soprattutto per questo smartphone. Grazie al suo potente processore MediaTek Dimensity 7050 Realme 12+ 5G è in grado di garantire prestazioni eccezionali. Viene supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM e avrei una memoria interna da 512 GB che non si esaurisce mai.

Possiede un bellissimo display AMOLED Ultra Smooth da 6,7 pollici e un refresh rate a 120 Hz. Gode di una bellissima fotocamera con sensore principale da 50 MP firmato Sony che garantirà scatti da professionista senza sforzo. Ha una batteria da 5000 mAh e troverai incluso un caricatore potentissimo di 67 W per una ricarica veloce.

Come ti dicevo se non vuoi perdere l’offerta devi essere veloce. Quindi senza ulteriori indugi vai su Amazon e acquista il tuo Realme 12+ 5G a soli 318 euro, anziché 419,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.