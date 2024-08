Realme 12 da 256GB con Snapdragon 685 e display AMOLED 120Hz a -60€

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su un bellissimo smartphone al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando dell’intramontabile Realme 12 nella versione da 256 GB che ora su Amazon puoi avere a soli 189,99 euro, invece che 249,99 euro.

Anche se non viene segnalato che il presente che sull’ultimo prezzo più basso c’è uno sconto di ben 60 euro. E siamo di fronte al minimo storico assoluto. Questo è uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, dotato di un processore potente, tantissimo spazio di archiviazione e un bellissimo display. In più se sei iscritto ad Amazon Prime puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 38 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Realme 12 a prezzo sconvolgente solo su Amazon

Siamo di fronte a uno dei migliori entry level in circolazione e dunque a questo prezzo bassissimo è da prendere al volo. Realme 12 gode del potente processore Snapdragon 685 supportato da 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB. Questo garantisce una velocità eccellente e un’archiviazione praticamente infinita.

Possiede poi una bellissima fotocamera Sony LYT-600 con sensore principale da 50 MP per scatti professionali senza sforzo. Ha un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e possiede una batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida da 67 W.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche di questo straordinario smartphone che oggi potrai avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Realme 12 a soli 189,99 euro, invece che 249,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.