Realme 11 Pro: PRESTAZIONI FANTASTICHE, prezzo low cost

Acquista il Realme 11 Pro con 100 euro di sconto su eBay. Questa incredibile offerta ti permette di acquistare un ottimo smartphone, dalle caratteristiche performanti, a un prezzo decisamente low cost. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita con spedizione in pochissimi giorni. Inoltre, selezionando PayPal puoi decidere di pagare in tre comode rate tasso zero da soli 99,96 euro al mese.

Un’occasione davvero imperdibile dato che la versione in offerta è quella da 256GB di ROM e 8GB di RAM. Insomma, un vero e proprio smartphone top di gamma a prezzo di mediogamma. Sbrigati però perché sta andando letteralmente a ruba e sono in molti a volerlo. Un ottimo compromesso quindi tra potenza elevata e costo contenuto. Vediamo insieme tutte le caratteristiche vincenti.

Realme 11 Pro: un passo avanti a tutti

Con Realme 11 Pro 5G sarai sempre un passo avanti a tutti. Per prima cosa ci troviamo di fronte a uno schermo curvo con tecnologia AMOLED da 6,7 pollici, risoluzione 2412 x 1080 Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Passiamo poi al processore MediaTek Dimensity 7050 5G che offre una potenza senza pari. Ideale anche per il gaming, la GPU Mali-G68 è eccezionale. Continuiamo con la fotocamera da 100MP e terminiamo con il design premium in pelle vegana.

Insomma, si tratta di uno smartphone da acquistare assolutamente a questo prezzo. Mettilo subito in carrello a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.