realme 11 Pro 5G, offerta flash su Amazon: il prezzo sprofonda ai minimi

Il realme 11 Pro 5G è uno smartphone dotato di specifiche tecniche e funzionalità avanzate. Attualmente è disponibile su Amazon in forte sconto: per ancora pochissimo tempo, può essere tuo a solamente 239,99€, cioè il miglior prezzo di sempre sull’e-commerce.

Con un display curvo da 120 Hz che supporta 1 miliardo di colori, questo dispositivo promette un’esperienza visiva eccezionale, caratterizzata da brillantezza, luminosità e nitidezza superiori, per una riproduzione fedele delle tonalità originali.

La fotocamera ProLight OIS da 100 MP è un’altra caratteristica distintiva del realme 11 Pro 5G, offrendo capacità avanzate di zoom e la tecnologia SuperOIS per catturare immagini nitide di soggetti in movimento. Questa fotocamera permette di realizzare scatti di alta qualità in varie condizioni di illuminazione.

La batteria massiva da 5.000 mAh supporta la ricarica SUPERVOOC da 67W, consentendo una ricarica ultra rapida e sicura. È possibile ricaricare il telefono fino al 50% in soli 18 minuti, garantendo un’autonomia notevole per tutto il giorno, con fino a 19 ore di riproduzione video.

Sotto il cofano, il chipset Dimensity 7050 5G assicura prestazioni fluide e durature, con una CPU octa-core fino a 2,6 GHz e una GPU Mali-G68, garantendo un’esperienza utente scorrevole per giochi e applicazioni esigenti.

Il design premium in pelle vegana, frutto della collaborazione con il designer Matteo Menotto, conferisce a questo dispositivo un aspetto elegante e distintivo, integrando l’estetica urbana con la sostenibilità.

Il realme 11 Pro 5G rappresenta una scelta interessante per chi cerca uno smartphone potente e versatile, con un buon equilibrio tra prestazioni, funzionalità fotografiche avanzate, e un design accattivante, il tutto a un prezzo competitivo. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito con un grande risparmio!