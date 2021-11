Razer Viper Mini: il mouse dei professionisti a metà prezzo

In questi giorni Razer ha proposto dei veri e propri affari per l’Early Black Friday di Amazon. Oggi ti riportiamo l’offerta su uno dei suoi migliori mouse in assoluto che raggiunge il minimo storico proprio in questa occasione: il Razer Viper Mini scontato a metà prezzo.

Mouse Razer Viper Mini: caratteristiche tecniche

Il Viper Mini è un mouse pensato per il gioco competitivo, che ha come obiettivo la massima agilità e precisione. Si tratta di un mouse suggerito in particolare ai giocatori di sparatutto in prima persona, proprio per le sue caratteristiche peculiari. La periferica pesa solo 61 grammi, il che consente di avere movimenti fluidi e naturali della mano per la massima reattività. Le dimensioni ridotte lo rendono un alleato perfetto soprattutto per i finger gripper. Il design richiama naturalmente quello del Razer Viper, mantenendo ogni dettaglio del fratello maggiore, tranne che le dimensioni chiaramente. Il mouse quindi è completamente simmetrico, ideale sia per mancini che destrimani. Tuttavia, va segnalato che sulla parte sinistra sono presenti due tasti aggiuntivi accessibili con il pollice. Ne deriva che seppur ambidestro, si adatta meglio ai destrimani che troveranno più confortevole l’accesso a questi pulsanti.

Abbiamo parlato però di prestazioni, vero fiore all’occhiello del mouse. Innanzitutto, questo sfrutta l’innovativo cavo SpeedFlex esclusivo di Razer estremamente leggero e flessibile, tanto da farlo sembrare una periferica wireless. Il dispositivo ospita un sensore ottico proprietario da 8500 DPI. Naturalmente la risoluzione è personalizzabile attraverso il software Razer Synapse e variabile on-the-fly attraverso il tasto posto sotto la rotella. Non manca naturalmente l’illuminazione RGB che caratterizza praticamente l’intera gamma Razer, a due zone: una per il logo e l’altra per la barra sotto il palmo. Anche in questo caso completamente personalizzabile attraverso il software con effetti e una palette da 16 milioni di colori. Infine, ovviamente, l’intera dotazione di tasti è completamente configurabile per assegnare qualsiasi funzione, macro o funzioni specifiche per ogni applicazione.

Grazie allo sconto del 50%, il Razer Viper Mini è disponibile su Amazon a soli 24,99 euro.