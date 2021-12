Razer lancia un nuovo accessorio per i gamer su mobile

Razer Phone Cooler Chroma è il nuovo accessorio ideale per chi ama giocare su dispositivi mobile e teme di rovinare il proprio device per colpa delle temperature troppo alte. Se dispositivi esclusivi con ASUS ROG Phone 5 dispongono di sistemi di raffreddamento particolari per garantire una corretta dissipazione del calore, il nuovo accessorio di Razer si rivolge a tutti i gamer che hanno necessità di un dispositivo affidabile, personalizzabile e completamente compatibile con iOS e Android.

Razer Phone Cooler Chrome raffredda lo smartphone con stile

L'accessorio di Razer è perfettamente compatibile con gli accessori MagSafe di Apple, mentre si aggancia tramite clip su ogni dispositivo Android. Munito di sette lame rotanti, la ventola di raffreddamento di Razer può spingersi fino a 6400 RMP mantenendo un profilo piuttosto basso con appena 30 dB di rumore.

Il collegamento tramite Bluetooth LE dà la possibilità a ogni utente di personalizzare l'utilizzo dell'accessorio, ovviamente andando anche a cambiare l'illuminazione RGB come in pieno stile Razer. Munito di un cavo USB Type-C da 1.5 metri da tenere collegato alla presa di corrente per garantire il funzionamento dell'accessorio, con la ventola di raffreddamento di Razer non sarà più un problema giocare per molto tempo al telefono.

Al momento la ventola di raffreddamento di Razer non è disponibile in Italia, sebbene sia online la pagina prodotto, ma riteniamo che l'azienda aprirà la vendita nel corso dei prossimi giorni.