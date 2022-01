Razer Orochi V2 Mercury: dove il gioco si unisce alla produttività senza fili

Se sei un videogiocatore, ma utilizzi il PC anche per lavoro, sicuramente ti piacerebbe avere un mouse adatto a entrambe le attività, magari wireless. Il Razer Orochi V2 Mercury è esattamente la periferica che stai cercando, con le sue prestazioni al top della categoria, unite ad una flessibilità impareggiabile, per soli 61 euro su Amazon.

Mouse gaming wireless Razer Orochi V2 Mercury: caratteristiche tecniche

Trattandosi di un mouse da gaming, naturalmente Razer ha dotato l’Orochi V2 Mercury delle migliori tecnologie a disposizione. All’interno ospita un sensore ottico 5G esclusivo, il top di gamma della società con una risoluzione massima di 18.000 DPI. I tasti destro e sinistro, invece, sono stati dotati degli apprezzati switch meccanici Razer. Insieme al polling rate da 1000Hz, la periferica offre una reattività ed una velocità estreme, indispensabili per i giocatori competitivi e professionisti. Anche il peso è stato ottimizzato da Razer, fermandosi a soli 20 grammi senza batteria inserita, il più basso dell’intero mercato.

Come intuibile l’alimentazione, quindi, è data da una batteria esterna. In questo caso, però, Razer ha adottato una soluzione estremamente flessibile. Grazie all’adattatore in dotazione, è possibile scegliere tra una batteria AA o una AAA. La connessione, invece, si avvale del dongle fornito insieme al mouse che grazie alla tecnologia wireless garantisce una latenza minima e la massima stabilità. Tuttavia, non manca la connessione Bluetooth che consente di utilizzare il mouse con laptop e dispositivi mobili senza la necessità di una porta USB. Questo rappresenta un enorme vantaggio per chi utilizza il mouse anche per la produttività. Chiude il cerchio un’autonomia di ben 950 ore, capace di far dimenticare sia la ricarica dei mouse wireless tradizionali, sia il cambio di batteria. Senza dubbio una delle migliori soluzioni ibride attualmente disponibili sul mercato.

Grazie ad uno sconto del 24%, il mouse Razer Orochi V2 Mercury è disponibile su Amazon a soli 61 euro, per un risparmio di circa 20 euro sul prezzo di listino.