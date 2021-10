Razer Nari Essential: le cuffie gaming che stavi aspettando

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie perfette per il gaming, le Razer Nari Essential sono disponibili su Amazon a soli 90,08€. Super comode e professionali, queste hanno un prezzo eccezionalmente ottimo per tutte le tasche e ti permettono di diventare un pro player grazie a un audio che difficilmente troverai altrove.

Le puoi pagare in un'unica soluzione o mediante le cinque rate che ti offre lo stesso e-commerce così suddividi la spesa senza costi aggiuntivi. Le spedizioni, inoltre, sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime e non solo.

Razer Nari Essential: le cuffie gaming che hai sempre desiderato

Semplicemente bellissime, le Razer Nari Essential fanno la loro figura anche esteticamente. In questo nero profondo risaltano con il loro design ricercato che custodisce all'interno una serie di caratteristiche non potrai non amare.

Compatibili praticamente con PlayStation, Xbox e Nintendo Switch le utilizzi senza farti problemi. Infatti una volta che le avrai indossate scoprirai non solo la gioia derivante dall'assenza di cavi (sono wireless) ma anche la comodità allo stato puro. I padiglioni auricolari sono così imbottiti da sembrare letteralmente dei cuscini. Non per caso lo slogan è proprio “comfort senza compromessi“.

Ovviamente sono dotati di altoparlanti avanzati che riproducono anche il più flebile dai suoni così da farti stare in prima linea con audio surround virtuale. Non manca all'appello un microfono girevole che ti fa comunicare alla perfezione con il tuo team.

La batteria, infine, ti garantisce fino a 16 ore di autonomia.

Acquista subito le tue cuffie gaming Razer Nari Essential a soli 90,98€ su Amazon. Le ordini e le ricevi in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime. Se invece sei cliente standard non hai costi aggiuntivi.