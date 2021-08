Le Razer Kraken Ultimate sono in offerta su Amazon a soli 109,99€. Se dalle tue sessioni di gaming vuoi il massimo, non puoi non acquistarle: grazie al ribasso risparmi subito una quarantina d'euro.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Razer Kraken Ultimate: cuffie gaming favolose

Delle buone cuffie gaming sono essenziali per prestazioni da Pro Player e le Razer Kraken Ultimate non ti posso deludere. Tra le più amate della categoria, sono osannate da decine di migliaia di giocatori perché sì: valgono ogni centesimo investito.

In questo caso si parla proprio di prodotti professionali che con la loro scheda tecnica sono in grado di fornirti una marcia in più nelle sfide. Sembrerà strano ma l'audio è un dettaglio che non puoi sottovalutare se aspiri a diventare qualcuno.

Queste cuffie in particolare hanno un rivestimento morbidissimo per il massimo del comfort, le adatti come vuoi e te le dimentichi quando le indossi tanto sono comode. Sono dotate di audio surround e dei cuscinetti in gel refrigerante per abbattere anche il caldo in questa specifica stagione.

Non manca all'appello un favoloso microfono con cancellazione attiva del rumore così da poter comunicare con la tua squadra senza fastidiosi rumori esterni. Sebbene la vera chicca sia un'altra: se porti gli occhiali avrai finalmente a disposizione un paio di cuffie che non ti daranno fastidio.

Insomma, sono fenomenali vero?

Allora acquista le Razer Kraken Ultimate su Amazon a soli 109,99€ in colorazione nero con RGB Chroma. Le ordini e le ricevi in soli due giorni lavorativi se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le consegne gratuite nei centri di ritiro. E infine, se vuoi, le paghi anche a rate a Tasso Zero con Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable