Sei in cerca di un gaming headset? Le Razer Kraken sono in offerta su Amazon a soli 59,40€. Il ribasso del 19% corrisponde a uno sconto effettivo di 13,58€ che rende questo acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Razer Kraken: le cuffie multipiattaforma definitive

Con un design lineare e classico, le Razer Kraken sono delle cuffie da gaming molto semplici. Nella loro colorazione nera assumono subito un aspetto sofisticato che le rende più accattivanti.

Grazie alla loro struttura in alluminio di bauxite appaiono subito resistenti e robuste. Il materiale impiegato, inoltre, ha la caratteristiche di essere molto leggero e dunque di essere confortevole una volta indossato.

I padiglioni sono imbottiti di materiale morbido e completi di bordi in pelle che amplificano l’isolamento acustico. Caratteristica peculiare è il gel refrigerante contenuto al loro interno che elimina il problema del riscaldamento eccessivo.

Sono presenti, inoltre, delle scanalature laterali per chi indossa gli occhiali.

Il driver da 50 millimetri è dotato di calibrazione personalizzata e offre un’esperienza sonora d’eccezione. I suoni appaiono nitidi e realistici concedendo all’utilizzatore di avvertire tutti i dettagli necessari a vincere le partite.

È presente poi un microfono retrattile unidirezionale che garantisce una comunicazione di qualità con i propri amici. La voce è catturata in maniera nitida e cristallina. Quando non è utilizzato può essere chiuso per non risultare ingombrante.

Questo headset è compatibile con le maggiori console in commercio: Computer, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.

Puoi acquistare le cuffie da gaming Razer Kraken su Amazon a soli 59,40€ collegandoti a questo indirizzo. Le spedizioni sono rapide: se acquisti oggi puoi riceverle entro 48 ore se sei abbonato a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames