Razer Kraken, cuffie da gaming in Super Sconto (-40%)

Le Razer Kraken si trovano in offerta su Amazon a 59,99€, con un interessante sconto del 40% e un risparmio di ben 40 euro rispetto al prezzo solito.

Prezzo quasi dimezzato per le ottime cuffie da gaming di Razer, in versione Tournament Edition e nella poco sobria colorazione verde. La versione in sconto include anche il dispositivo THX Spacial Audio, che si collega al PC via USB e funziona come una sorta di scheda audio, migliorando l'esperienza di ascolto in gaming e offrendo 3 pratici tasti per il controllo del volume e per mutare e riattivare il microfono.

Con un design moderno e un'ottima qualità costruttiva, le Kraken offrono prestazioni da cuffie top di gamma, sia in gioco che durante l'utilizzo del PC a 360°. I cuscinetti ampi e spessi sono realizzati in memory foam e garantiscono un ottimo comfort anche dopo lunghe sessioni di gioco e il microfono integrato permete di comunicare con gli alleati durante le sessioni di gaming multiplayer.

Oggi le Razer Kraken Tournament Edition sono disponibili in offerta su Amazon a 59,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e possibilità di reso gratuito entro 1-2 giorni lavorativi.