Arriva oggi Razer Kishi, il nuovissimo controller per iPhone pronto a regalarti ore ed ore divertimento come su console! Non solo: c'è anche il supporto a Xbox Game Pass Ultimate! Bello, completo e di design, lo trovi già in vendita a 109€ circa anche su Amazon. L'attesa novità è finalmente disponibile per i device della mela morsicata.

Razer Kishi per iPhone: uno spettacolo di controller

Già disponibile per Android, adesso è il turno di divertirsi con iPhone grazie a un controller avanzato che trasforma il tuo smartphone in una console, letteralmente!

Un dispositivo dotato di controlli analogici super precisi e di una porta Lightning di connessione: se il tuo iPhone si scarica mentre giochi, puoi anche ricaricarlo lasciando il controller attaccato e continuando a divertirti! E ricorda: non si tratta di un accessorio da gaming qualsiasi! Questo dispositivo è pensato per offrire il massimo mentre giochi in cloud con Xbox Game Pass ultimate: puro divertimento e un'esperienza di gioco senza pari.

Insomma oggi finalmente, il controller Razer Kishi è disponibile anche per iPhone, oltre che per Android ed è compatibile anche con a maggior parte dei melafonini! Lo trovi in vendita, come anticipato, anche su Amazon: il regalo perfetto da fare o da farti per portare il gaming da smartphone su un nuovo livello.

