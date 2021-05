Il Razer Junglecat si trova in offerta su Amazon a 57,46€, lo sconto del 52% corrisponde ad un risparmio di oltre 60 euro rispetto al prezzo iniziale.

Questo controller si connette via bluetooth con uno smartphone Android e si interfaccia con i titoli disponibili sul Play Store. Consente di giocare sfruttando i tasti fisici del controller, invece che i controlli touch dello smartphone, garantendo una miglior esperienza di gioco e maggior comodità. Il Razer Junglecat offre i tasti di un controller classico, con frecce direzionali e 2 stick analogioci, mentre sul retro troviamo 4 tasti dorsali (R1, R2 e L1, L2)

Grazie all'app Razer Gamepad, il pairing con lo smartphone è veloce e intuitivo, permette di personalizzare la configurazione dei tasti ed impostare vari profili utente. Il Junglecat sfrutta la rete bluetooth a basso consumo e consente oltre 100 ore di autonomia con una sola carica.

Oggi il Razer Junglecat è disponibile all'acquisto in offerta su Amazon a 57,46€, oltre metà prezzo per uno dei controller per smartphone più interessanti sul mercato. Comodo per giocare sia ai giochi per Android che per accedere alle varie piattaforme di cloud gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

