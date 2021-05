In occasione della Gaming Week di Amazon, vanno in offerta diverse periferiche da gaming targate Razer. Tra le promozioni più interessanti c’è la tastiera meccanica Razer Huntsman Mini in offerta su Amazon a 99,99€, scontata del 23% rispetto al prezzo solito.

Si tratta di una tastiera da gaming con layout americano e switch meccanici viola, una tipologia prodotta da Razer e ideale per i gamer più esigenti. Il formato 60% consente alla periferica di mantenere un’estrema compattezza, manca il tastierino numerico, così come i tasti funzione e le frecce direzionali.

Una tastiera di questo tipo è l’ideale per chi necessita di spazio sulla scrivania per effettuare movimenti del mouse molto ampi, caratteristica fondamentale per molti giocatori di titoli FPS competitivi. Inoltre alla base sono presenti due supporti richiudibili, il giocatore può scegliere se inclinare o meno la tastiera in base al proprio stile di gioco.

La Razer Huntsman mini ha un design elegante, specialmente in questa colorazione bianca con retroilluminazione RGB. Per connettersi al PC sfrutta un cavo USB-C rimovibile, rivestito in tessuto e progettato per garantire resistenza e durabilità.

Oggi la tastiera meccanica da gaming Razer Huntsman Mini si trova in offerta su Amazon a 99,99€, un prezzo interessante per una delle soluzioni compatte più apprezzate dai PC Gamer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

