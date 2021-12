Razer Hammerhead TWS: mai viste a questo prezzo, un vero affare!

Se sei alla ricerca di una coppia di auricolari wireless di alta qualità, ma sei anche un gamer esigente, allora la scelta è soltanto una. Stiamo parlando degli auricolari Razer Hammerhead TWS, caratterizzati da un’elevata qualità audio e un ventaglio incredibile di funzionalità, oggi proposti per la prima volta a metà prezzo su Amazon. Un affare da cogliere al volo.

Auricolari Razer Hammerhead TWS: caratteristiche tecniche

Le cuffie si caratterizzano per un design semi-in-ear che, abbinato ad un peso decisamente ridotto, le rende estremamente confortevoli. La colorazione combina le tradizionali tonalità di Razer dove il nero e il verde si incontrano, con il logo in bella mostra su ogni auricolare. Questo è posto su una parete touch che apre ad una quantità di combinazioni davvero notevole. I controlli consentono di gestire praticamente qualsiasi funzione, dalla traccia al volume passando per assistenti vocali e chiamate. Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio l’applicazione dedicata che consente di personalizzare le combinazioni e rimappare completamente i comandi. Buoni i due microfoni integrati che consentono una voce chiara e cristallina durante le conversazioni.

Tuttavia, il vero interesse dei videogiocatori sta nelle prestazioni, aspetto su cui Razer ha lavorato in maniera davvero accurata. Per l’audio l’azienda ha adottato dei driver da 13mm ai quali è stata apportata una specifica calibrazione per bassi potenti senza trascurare i dettagli. Non manca una modalità a bassa latenza che riduce il lag a soli 60 millisecondi per una sincronia perfetta tra audio e immagini visualizzate a schermo. Per la connessione, infatti, sfruttano un modulo Bluetooth 5.0 che garantisce un’associazione immediata ed una trasmissione estremamente stabile. Ottima anche l’autonomia che grazie alla custodia di ricarica raggiunge le 15 ore. Nel complesso un paio di auricolari davvero convincenti, che si rivolgono soprattutto a chi desidera le massime prestazioni in ogni circostanza.

Grazie ad uno sconto del 50%, le Razer Hammerhead TWS sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.