Razer Edge: la soluzione portatile per il gaming, risparmi 270€

L’offerta su Amazon per il Razer Edge è un vero affare per gli appassionati di gaming, con uno sconto del 54%, portando il prezzo a 229,99€ rispetto ai 499,99€ iniziali. Questo dispositivo portatile è progettato specificamente per il gaming su Android, ma è anche compatibile con giochi su PC, Xbox e servizi di cloud gaming.

Il Razer Edge è alimentato dal potente processore Snapdragon G3X Gen 1, accompagnato da un display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che garantisce una qualità visiva eccellente e un’esperienza di gioco fluida.

Il dispositivo viene fornito con il controller Kishi V2 Pro, che offre un’esperienza di controllo simile a quella di una console, con pulsanti reattivi e feedback aptico.

Il dispositivo è perfetto per i giochi più esigenti come “Genshin Impact” o “PUBG Mobile”, ma brilla soprattutto nelle sessioni di cloud gaming e game streaming, grazie alla compatibilità con piattaforme come Xbox Cloud Gaming e Steam Link. Sul fronte della durata della batteria, offre circa 3-4 ore di gioco intenso, che sono giustificate dalle prestazioni elevate di questo device. A questo prezzo fortemente ribassato, è decisamente un affare da non farsi assolutamente scappare: acquistalo ora e risparmia 270€.