Sei in cerca di una nuova tastiera da gaming? Razer Cynosa Lite è in offerta su Amazon a soli 37,98€. Il ribasso del 24% corrisponde a uno sconto effettivo di 12,01€ che rende questo dispositivo più economico. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Razer Cynosa Lite: la tastiera che stavi cercando

Dal design lineare, la tastiera da gaming firmata Razer si presenta semplice e al contempo elegante. Grazie al suo corpo dal colore nero profondo, dà subito l’idea di un dispositivo di alta fascia.

Dotata di tasti con registrazione macro al volo, questo dispositivo vanta una digitazione tattile resa speciale dal sistema di ammortizzazione. Visto il suo utilizzo, si presenza robusta sia nella costruzione che nei materiali oltre che a essere resistente all’acqua.

Interamente personalizzabile, la Cynosa Lite può essere resa unica sia nella configurazione dei tasti che nell’aspetto. Attraverso il software Razer Synapse, ad esempio, è possibile scegliere tra 16,8 milioni di colori diversi.

Per quanto concerne i tasti, invece, ognuno di questi può essere associato a un determinato comando o, ancora, premuto in combinazione con altri per registrare delle macro.

Come ogni tastiera più comune, poi, sono presenti i tasti funzione F1, F12 e dei led utili per sapere quali comandi sono azionati.

Questa keyboard è cablata e possiede un layout italiano. Rispetto ad altri modelli sul mercato è più silenziosa nonostante il suo essere meccanica.

Pupi acquistare Razer Cynosa Lite su Amazon a soli 37,98€ collegandoti a questo indirizzo. Acquista questa keyboard oggi per poterla ricevere entro 48 ore se sei abbonato ad Amazon Prime. La consegna è gratuita anche se questo è il tuo primo acquisto sull’e-commerce.

