Razer BlackShark V2 X in offerta: cuffie da gioco con audio surround 7.1 a soli 45,99€

Le cuffie da gioco Razer BlackShark V2 X sono attualmente disponibili su Amazon a un prezzo scontato di 45,99€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo originale di 79,99€. Queste cuffie sono progettate appositamente per il gaming competitivo, offrendo una combinazione di comfort, audio di qualità superiore e funzionalità avanzate che le rendono perfette per i giocatori di eSports e non solo.

Con i driver Razer TriForce da 50 mm, le BlackShark V2 X garantiscono un suono chiaro e dettagliato, con bassi profondi e potenti, medi ben bilanciati e alti cristallini, permettendo di percepire ogni dettaglio del gioco, dalle esplosioni ai passi degli avversari.

Il microfono cardioide Razer HyperClear offre una qualità di registrazione cristallina. Grazie alla sua forma direzionale, il microfono riduce il rumore ambientale e si concentra sulla voce del giocatore, garantendo una comunicazione chiara e priva di interferenze durante le sessioni di gioco online. Questo è particolarmente utile durante le partite competitive, dove una comunicazione efficace può fare la differenza.

Le BlackShark V2 X includono inoltre l’audio surround 7.1, che crea un campo sonoro immersivo, perfetto per localizzare con precisione i suoni all’interno del gioco. Questa funzionalità dà un vantaggio significativo, specialmente negli sparatutto in prima persona, dove è fondamentale essere in grado di individuare la posizione dei nemici.

La connettività cablata garantisce una trasmissione del suono senza ritardi, essenziale per il gaming, mentre il design leggero e i padiglioni in memory foam rivestiti in similpelle assicurano un comfort duraturo anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Non perdere questa offerta: acquistale subito ad un ottimo prezzo!