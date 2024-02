Razer Basilisk X Hyperspeed: MASSIMA potenza gaming (-31%)

Se sei un appassionato di giochi e cerchi un mouse che ti offra prestazioni da campione senza limitarti con i cavi, allora hai trovato la tua arma definitiva: il Razer Basilisk X Hyperspeed. Oggi è il momento perfetto per acquistarlo, perché Amazon lo offre con uno sconto incredibile del 31%. Approfitta subito di questa occasione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 52,00 euro, anziché 74,99 euro.

Razer Basilisk X Hyperspeed: questa offerta è a tempo limitato

Una delle paure più comuni dei giocatori riguardo ai mouse wireless è la latenza. Con il Basilisk X Hyperspeed, questa preoccupazione è una cosa del passato. Grazie alla tecnologia Razer Hyperspeed, la latenza è così bassa che ti sembrerà di giocare con un mouse cablato, ma con la libertà di movimento che solo un mouse wireless può offrire.

Con il sensore ottico da 16.000 DPI del Basilisk X Hyperspeed, ogni tuo movimento viene tracciato con precisione chirurgica. Che tu stia cercando di centrare un colpo alla testa o di eseguire manovre elusive, questo mouse ti darà la precisione di cui hai bisogno per dominare ogni partita.

Non c’è niente di peggio che dover interrompere una sessione di gioco epica perché il mouse è scarico. Con il Basilisk X Hyperspeed, questo non sarà mai un problema. Grazie alla tecnologia HyperSpeed, la batteria può durare fino a 285 ore di gioco intenso. E se ti serve ancora più autonomia, puoi passare alla modalità Bluetooth per estendere la durata della batteria fino a 450 ore.

I tasti del mouse sono progettati per offrire un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Con una durata di oltre 50 milioni di clic, puoi essere certo che il tuo Basilisk X Hyperspeed sarà al tuo fianco per molte sessioni di gioco avvincenti.

Con 6 pulsanti programmabili, il Basilisk X Hyperspeed si adatta alle tue esigenze di gioco. Utilizza Razer Synapse 3 per configurare i pulsanti con macro e funzioni secondarie, consentendoti di eseguire azioni complesse con una semplice pressione di un tasto.

In conclusione, se stai cercando un mouse da gaming senza fili che ti offra prestazioni da campione senza compromessi, il Razer Basilisk X Hyperspeed è ciò di cui hai bisogno. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 52,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.