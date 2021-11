Razer Basilisk X Hyperspeed e il cursore VOLA

Acquistare un mouse gaming non è per nulla impegnativo soprattutto se puoi approfittare degli sconti su Amazon. Ma come, il Black Friday non è finito? Ebbene sì, ma il colosso dell'e-commerce ci tiene ai suoi clienti e vuole offrirti l'occasione giusta per farti il regalo di Natale più pazzesco al mondo. Non per nulla il famosissimo Razer Basilisk X Hyperspeed è in promozione a soli 44,90€, un prezzo veramente eccezionale.

Se lo ordini subito non solo lo ricevi senza alcun costo aggiuntivo ma con Prime ci impiega appena uno o due giorni a bussare alla tua porta.

Razer Basilisk X Hyperspeed: un'esperienza senza precedenti al PC

Progettato appositamente per rendere l'esperienza gaming al computer di un altro livello, il Razer Basilisk X Hyperspeed è un mouse eccezionale e che ben pochi altri modelli riescono a equiparare. Disponibile in tutta la sua bellezza in colorazione nera, ha dentro di sé un cuore di tecnologia che ti farà innamorare.

Tra le sue caratteristiche più importanti non mancano:

la tecnologia wireless che elimina ogni genere di cavo concedendoti libertà di movimento senza scendere a compromessi;

che elimina ogni genere di cavo concedendoti libertà di movimento senza scendere a compromessi; un sensore ottico avanzato 5G che supporta ben 16.000 DPI per rilevare anche il più piccolo movimento;

che supporta ben per rilevare anche il più piccolo movimento; tasti meccanici super precisi;

super precisi; 6 pulsanti interamente programmabili,

interamente programmabili, una batteria che ti supporta per ben 285 ore consecutive con appena una ricarica completa.

Come puoi vedere i limiti di questo mouse sono ben pochi, per questo te l'ho presentato come un vero gioiello. Sei pronto a conoscerlo anche tu?

Acquista subito il tuo Razer Basilisk X Hyperspeed su Amazon a soli 44,90€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni.

Non sei ancora abbonato ad Amazon Prime? Puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) di Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.